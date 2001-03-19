Раздел: Культура
Певица-трансгендер Зианджа рассказала о влюбленности в Потапа
Экс-Борис Апрель сделала откровенное признание после шоу "Голос".
Зианджа сделала откровенное признание. Участница шоу «Голос страны» рассказала, как у нее сложились отношения с тренером вокального шоу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.
После впечатляющего выступления на вокальном шоу Зианджа рассказала журналистам, что влюблена в Потапа.
"Я немного влюблена в Потапа как в мужчину (улыбается). Однако я влюблена в него как в человека. У нас взаимное чувство", - призналась певица.
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Также Зианджа рассказала о совете, который ей дал ее наставник: "Потап давал очень важный совет. Нужно вытянуть сердце из груди и отдать его зрителю. Петь здесь и сейчас. Жить, не оборачиваясь назад. И он прав. Ведь многие даже во время выступления на сцене думает, что хочет есть, хочет домой, что нужно позвонить своему парню".
Зианджа сделала откровенное признание. Участница шоу «Голос страны» рассказала, как у нее сложились отношения с тренером вокального шоу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.
После впечатляющего выступления на вокальном шоу Зианджа рассказала журналистам, что влюблена в Потапа.
"Я немного влюблена в Потапа как в мужчину (улыбается). Однако я влюблена в него как в человека. У нас взаимное чувство", - призналась певица.
Читайте также: Кайли Дженнер впервые показала дочь на фото
Также Зианджа рассказала о совете, который ей дал ее наставник: "Потап давал очень важный совет. Нужно вытянуть сердце из груди и отдать его зрителю. Петь здесь и сейчас. Жить, не оборачиваясь назад. И он прав. Ведь многие даже во время выступления на сцене думает, что хочет есть, хочет домой, что нужно позвонить своему парню".
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