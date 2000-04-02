Раздел: Культура
Голливудская актриса рассказала, что не видит смысла в браке
Ранее женщина пережила два развода.
Американская актриса Анна Фэрис, наиболее известная по роли Синди Кэмпбелл в серии фильмов "Очень страшное кино", заявила, что после развода со своим вторым мужем актером Крисом Прэттом больше не планирует выходить замуж, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Артистка уже нашла нового спутника, но не видит смысла в институте брака. Актриса поделилась своими мыслями во время разговора с актером Даксом Шепардом, на записи его подкаста Armchair Expert.
"Мне нужно разобраться, в чем итоговый смысл бракосочетания. Брак гарантирует некую безопасность вашим детям? Или это все-таки просто консервативный пережиток? Или всё дело в том, что благодаря статусу "женаты" ваши отношения в глазах других людей удостаиваются большего уважения? Что касается меня, то я не знаю, зачем брак мне, особенно когда люди так легко женятся и только потом уже начинают разбираться, на что влияет участие в ваших отношениях государства", - рассказала Фэрис.
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При этом артистка призналась, что не планирует оставаться без пары. "Я — романтик. Я верю в партнерство. Я верю в теплые близкие отношения. Я просто не уверена, что верю в саму свадебную церемонию", - добавила она.
Американская актриса Анна Фэрис, наиболее известная по роли Синди Кэмпбелл в серии фильмов "Очень страшное кино", заявила, что после развода со своим вторым мужем актером Крисом Прэттом больше не планирует выходить замуж, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Артистка уже нашла нового спутника, но не видит смысла в институте брака. Актриса поделилась своими мыслями во время разговора с актером Даксом Шепардом, на записи его подкаста Armchair Expert.
"Мне нужно разобраться, в чем итоговый смысл бракосочетания. Брак гарантирует некую безопасность вашим детям? Или это все-таки просто консервативный пережиток? Или всё дело в том, что благодаря статусу "женаты" ваши отношения в глазах других людей удостаиваются большего уважения? Что касается меня, то я не знаю, зачем брак мне, особенно когда люди так легко женятся и только потом уже начинают разбираться, на что влияет участие в ваших отношениях государства", - рассказала Фэрис.
Читайте также: Соблазнительная Эмили Ратаковски сфотографировалась в купальнике
При этом артистка призналась, что не планирует оставаться без пары. "Я — романтик. Я верю в партнерство. Я верю в теплые близкие отношения. Я просто не уверена, что верю в саму свадебную церемонию", - добавила она.
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