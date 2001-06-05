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Ева Лонгория поделилась деталями позднего срока беременности
По словам Евы Лонгории, создание маленького человека — это работа.
43-летняя Ева Лонгория буквально через несколько недель впервые станет мамой. Актриса подарит своему супругу Хосе Антонио Бастону первенца. На днях Ева поделилась со своими поклонниками ощущениями, которые испытывает на последних месяцах беременности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
"Итак, новости о малыше. Прогресса нет — он не спешит появляться на свет. Ему нравится в моем животе, и он не собирается его покидать. А я просто продолжаю его ждать.Он растет и становится больше, что значит, что и я становлюсь все больше. Я продолжаю говорить ему, что мы его с большим нетерпением ждем. Я очень хочу с ним встретиться!", - делится Ева.
Также Лонгория призналась, что чувствует себя некомфортно.
"Последние недели я чувствую себя очень некомфортно. Я очень много сплю, и мне тяжело дышать. Но я продолжаю много работать, занимаюсь йогой, акваэробикой, ходьбой и делаю массаж", - рассказывает актриса.
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"Хочу сказать всем, кто однажды уже родил ребенка или сделал это не один раз, создание маленького человека — это работа", - добавила Ева.
43-летняя Ева Лонгория буквально через несколько недель впервые станет мамой. Актриса подарит своему супругу Хосе Антонио Бастону первенца. На днях Ева поделилась со своими поклонниками ощущениями, которые испытывает на последних месяцах беременности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
"Итак, новости о малыше. Прогресса нет — он не спешит появляться на свет. Ему нравится в моем животе, и он не собирается его покидать. А я просто продолжаю его ждать.Он растет и становится больше, что значит, что и я становлюсь все больше. Я продолжаю говорить ему, что мы его с большим нетерпением ждем. Я очень хочу с ним встретиться!", - делится Ева.
Также Лонгория призналась, что чувствует себя некомфортно.
"Последние недели я чувствую себя очень некомфортно. Я очень много сплю, и мне тяжело дышать. Но я продолжаю много работать, занимаюсь йогой, акваэробикой, ходьбой и делаю массаж", - рассказывает актриса.
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"Хочу сказать всем, кто однажды уже родил ребенка или сделал это не один раз, создание маленького человека — это работа", - добавила Ева.
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