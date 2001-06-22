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Раздел: Культура  
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Майли Сайрус заподозрили в тайной свадьбе

Майли Сайрус заподозрили в тайной свадьбеСобытие прошло в формате хиппи.

Американская певица Майли Сайрус, которая уже давно находится в серьезных отношениях, по информации западных СМИ сыграла тайную свадьбу в Малибу, США.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

О помолвке и свадьбе в соцсетях и СМИ уже давно идет много слухов. Одной из них стала новость о вероятной свадьбе влюбленных в доме певицы в Малибу, где находились только их ближайшие родственники и друзья.

Однако на руках возможных молодоженов не было заметно обручальных колец.

Соседи даже не подозревали, что рядом с ними празднуют свадьбу. Торжество было в стиле хиппи, поэтому ни у кого не возникло подозрений,– заверил инсайдер.

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Также известно, что Майли была одета в белое платье с цветочным принтом, а также спела для гостей свою любимую песню Долли Партон "Islands In The Stream". На праздновании было много органической и вегетарианской еды, вокруг бегали дети, а гости смеялись и танцевали.

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 Теги: Майли Сайрус, свадьба

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Сегодня, 18:32 » Автор: Едгар Букмирза
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