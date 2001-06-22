Раздел: Культура
Майли Сайрус заподозрили в тайной свадьбе
Событие прошло в формате хиппи.
Американская певица Майли Сайрус, которая уже давно находится в серьезных отношениях, по информации западных СМИ сыграла тайную свадьбу в Малибу, США.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
О помолвке и свадьбе в соцсетях и СМИ уже давно идет много слухов. Одной из них стала новость о вероятной свадьбе влюбленных в доме певицы в Малибу, где находились только их ближайшие родственники и друзья.
Однако на руках возможных молодоженов не было заметно обручальных колец.
Соседи даже не подозревали, что рядом с ними празднуют свадьбу. Торжество было в стиле хиппи, поэтому ни у кого не возникло подозрений,– заверил инсайдер.
Читайте также: Майли Сайрус и Лиам Хемсворт помирились
Также известно, что Майли была одета в белое платье с цветочным принтом, а также спела для гостей свою любимую песню Долли Партон "Islands In The Stream". На праздновании было много органической и вегетарианской еды, вокруг бегали дети, а гости смеялись и танцевали.
Американская певица Майли Сайрус, которая уже давно находится в серьезных отношениях, по информации западных СМИ сыграла тайную свадьбу в Малибу, США.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
О помолвке и свадьбе в соцсетях и СМИ уже давно идет много слухов. Одной из них стала новость о вероятной свадьбе влюбленных в доме певицы в Малибу, где находились только их ближайшие родственники и друзья.
Однако на руках возможных молодоженов не было заметно обручальных колец.
Соседи даже не подозревали, что рядом с ними празднуют свадьбу. Торжество было в стиле хиппи, поэтому ни у кого не возникло подозрений,– заверил инсайдер.
Читайте также: Майли Сайрус и Лиам Хемсворт помирились
Также известно, что Майли была одета в белое платье с цветочным принтом, а также спела для гостей свою любимую песню Долли Партон "Islands In The Stream". На праздновании было много органической и вегетарианской еды, вокруг бегали дети, а гости смеялись и танцевали.
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