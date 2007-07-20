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Раздел: Культура  
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Санта Димопулос похвасталась стройными ногами в пикантном наряде

Санта Димопулос похвасталась стройными ногами в пикантном нарядеСанта Димопулос взбудоражила фанатов снимком в шелковом платье-комбинации.

Санта Димопулос целый месяц провела в Форте-деи-Марми. В своем микроблоге артистка решила поделиться своими впечатлениями об отпуске в Италии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на wwwomen.

Певица отметили, что здесь хорошо отдыхать с детьми, но сама она никогда не поехала бы в Форте-деи-Марми на целый месяц.

«Здесь много детских площадок, луна-парк, частные пляжи, хорошая еда, все передвигаются на велосипедах», — пишет Санта.

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Из минусов звезда выделила мелкое, мутное море и весьма завышенные цены.

Санта Димопулос похвасталась стройными ногами в пикантном наряде
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 Теги: Санта Димопулос, откровенный наряд

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Сегодня, 09:15 » Автор: Ирина Шевченко
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