Раздел: Культура
Санта Димопулос похвасталась стройными ногами в пикантном наряде
Санта Димопулос взбудоражила фанатов снимком в шелковом платье-комбинации.
Санта Димопулос целый месяц провела в Форте-деи-Марми. В своем микроблоге артистка решила поделиться своими впечатлениями об отпуске в Италии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на wwwomen.
Певица отметили, что здесь хорошо отдыхать с детьми, но сама она никогда не поехала бы в Форте-деи-Марми на целый месяц.
«Здесь много детских площадок, луна-парк, частные пляжи, хорошая еда, все передвигаются на велосипедах», — пишет Санта.
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Из минусов звезда выделила мелкое, мутное море и весьма завышенные цены.
Санта Димопулос целый месяц провела в Форте-деи-Марми. В своем микроблоге артистка решила поделиться своими впечатлениями об отпуске в Италии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на wwwomen.
Певица отметили, что здесь хорошо отдыхать с детьми, но сама она никогда не поехала бы в Форте-деи-Марми на целый месяц.
«Здесь много детских площадок, луна-парк, частные пляжи, хорошая еда, все передвигаются на велосипедах», — пишет Санта.
Читайте также: Надя Дорофеева похвасталась стройными ногами
Из минусов звезда выделила мелкое, мутное море и весьма завышенные цены.
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