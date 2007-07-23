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Раздел: Культура  
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Мила Йовович стала лицом модного бренда

Мила Йовович стала лицом модного бренда
Милла Йовович стала лицом Balmain.

Американская актриса и модель украинского происхождения Милла Йовович, которая в разные годы являлась лицом Chanel, L'Oreal, Isabel Marant и Marc Jacobs, добавила еще один крупный бренд в свое портфолию, передает Хроника.инфо со ссылкой на Vogue.

В наступающем сезоне она представляет коллекцию французского модного бренда Balmain.

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Работали над рекламной кампанией Balmain осень-зима 2018/2019 фотограф Энн Ли и креативный директор бренда Оливье Рустен. В кадре Йовович примеряет фирменные сексапильные образы Balmain - мини-платья в стиле 1980-х, а также брючные костюмы.
Мила Йовович стала лицом модного бренда
Мила Йовович стала лицом модного бренда
Мила Йовович стала лицом модного бренда
Мила Йовович стала лицом модного бренда
Мила Йовович стала лицом модного бренда
Мила Йовович стала лицом модного бренда
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 Теги: Мила Йовович, Balmain

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Сегодня, 09:13 » Автор: Алена Шимко
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