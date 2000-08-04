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Раздел: Культура  
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Надя Дорофеева порадовала фанатов пикантным снимком

Надя Дорофеева порадовала фанатов пикантным снимкомСнимок набрал более 60 тысяч лайков.

Солистка популярной группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась в сети новым пикантным снимком.

Соответствующее фото певица опубликовала в своем Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на Униан.

На снимке Надя позирует в стильном купальнике, который подчеркивает ее соблазнительную фигуру. Снимок набрал более 60 тысяч лайков.

Поклонники певицы в комментариях восхищаются ее фигурой.

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"Красотка", "Великолепная!", "Очень стильная!", "Шикарная фигура", "Купальник классный", - пишут фаны.

Надя Дорофеева порадовала фанатов пикантным снимком
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 Теги: Надя Дорофеева, стройная фигура

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Сегодня, 12:20 » Автор: Ирина Шевченко
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