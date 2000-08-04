Раздел: Культура
Надя Дорофеева порадовала фанатов пикантным снимком
Снимок набрал более 60 тысяч лайков.
Солистка популярной группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась в сети новым пикантным снимком.
Соответствующее фото певица опубликовала в своем Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на Униан.
На снимке Надя позирует в стильном купальнике, который подчеркивает ее соблазнительную фигуру. Снимок набрал более 60 тысяч лайков.
Поклонники певицы в комментариях восхищаются ее фигурой.
Читайте также: Известная украинская певица похвасталась стройными ногами в купальнике
"Красотка", "Великолепная!", "Очень стильная!", "Шикарная фигура", "Купальник классный", - пишут фаны.
Солистка популярной группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась в сети новым пикантным снимком.
Соответствующее фото певица опубликовала в своем Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на Униан.
На снимке Надя позирует в стильном купальнике, который подчеркивает ее соблазнительную фигуру. Снимок набрал более 60 тысяч лайков.
Поклонники певицы в комментариях восхищаются ее фигурой.
Читайте также: Известная украинская певица похвасталась стройными ногами в купальнике
"Красотка", "Великолепная!", "Очень стильная!", "Шикарная фигура", "Купальник классный", - пишут фаны.
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