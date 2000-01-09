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В США автомобиль въехал во второй этаж клиники

В США автомобиль въехал во второй этаж клиникиВодитель находился в состоянии наркотического опьянения.


В американском городе Санта-Ана водитель автомобиля въехал во второй этаж здания стоматологической клиники, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Машина на высокой скорости ехала по дороге, но врезалась в отбойник. От удара автомобиль подбросило и откинуло к зданию стоматологической клиники.

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Водитель и пассажир авто получили травмы и были госпитализированы. В здании никто не пострадал. Водитель признался, что употреблял наркотики.
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Сегодня, 08:44 » Автор: Ирина Юрьева
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