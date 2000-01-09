Раздел: Мир
В США автомобиль въехал во второй этаж клиники
Водитель находился в состоянии наркотического опьянения.
В американском городе Санта-Ана водитель автомобиля въехал во второй этаж здания стоматологической клиники, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Машина на высокой скорости ехала по дороге, но врезалась в отбойник. От удара автомобиль подбросило и откинуло к зданию стоматологической клиники.
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Водитель и пассажир авто получили травмы и были госпитализированы. В здании никто не пострадал. Водитель признался, что употреблял наркотики.
В американском городе Санта-Ана водитель автомобиля въехал во второй этаж здания стоматологической клиники, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Машина на высокой скорости ехала по дороге, но врезалась в отбойник. От удара автомобиль подбросило и откинуло к зданию стоматологической клиники.
Читайте также: В Калифорнии из-за оползней погибли 19 человек
Водитель и пассажир авто получили травмы и были госпитализированы. В здании никто не пострадал. Водитель признался, что употреблял наркотики.
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