В США автомобиль въехал во второй этаж клиники

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27 июля в городе Бобруйске, который находится в Беларуси, произошло ДТП. По данным правоохранительных органов, водитель, который сидел за рулём автомобиля ЗИЛ, был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Вовремя не нажав на тормоз, он въехал в целый ряд автомобилей, которые стояли на светофоре в ожидании «зелёного» света.