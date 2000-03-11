Раздел: Мир
Количество жертв теракта в Афганистане увеличилось до девяти
Взрыв прогремел около столичной мечети.
По меньшей мере девять человек погибли в результате взрыва, который прогремел в Афганистане, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
По поступающим данным, террорист-смертник подорвал себя, когда для досмотра его остановили стражи правопорядка на подступах к шиитской мечети Кабула.
Читайте также: Стало известно, что искали хакеры в сети немецкого МИД
Злоумышленник пытался проникнуть на церемонию, посвященную годовщине смерти Абдулы Али Мазари - бывшего лидера афганских шиитов. Ответственность за произошедший теракт взяла на себя группировка "Исламское государство" (ИГИЛ).
По меньшей мере девять человек погибли в результате взрыва, который прогремел в Афганистане, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
По поступающим данным, террорист-смертник подорвал себя, когда для досмотра его остановили стражи правопорядка на подступах к шиитской мечети Кабула.
Читайте также: Стало известно, что искали хакеры в сети немецкого МИД
Злоумышленник пытался проникнуть на церемонию, посвященную годовщине смерти Абдулы Али Мазари - бывшего лидера афганских шиитов. Ответственность за произошедший теракт взяла на себя группировка "Исламское государство" (ИГИЛ).
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
202
0
Оставьте свой комментарий