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Раздел: Мир  
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Количество жертв теракта в Афганистане увеличилось до девяти

Количество жертв теракта в Афганистане увеличилось до девяти Взрыв прогремел около столичной мечети.

По меньшей мере девять человек погибли в результате взрыва, который прогремел в Афганистане, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.

По поступающим данным, террорист-смертник подорвал себя, когда для досмотра его остановили стражи правопорядка на подступах к шиитской мечети Кабула.

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Злоумышленник пытался проникнуть на церемонию, посвященную годовщине смерти Абдулы Али Мазари - бывшего лидера афганских шиитов. Ответственность за произошедший теракт взяла на себя группировка "Исламское государство" (ИГИЛ).
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 Теги: Афганистан, теракт

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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