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Раздел: Мир  
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Мощный шторм в Польше: дерево убило заместителя мэра

Мощный шторм в Польше: дерево убило заместителя мэра В городе Воломин упавшее дерево убило заместителя городского головы.

Мощный шторм на территории Польши натворил много бед: повалены деревья, оборваны линии электропередач. Не обошлось и без человеческих жертв, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Час Пик

В городе Воломин упавшее дерево убило заместителя городского головы. Еще 10 человек пострадали от разгула стихии.

В одном из регионов Польши дерево упало на автомобиль, в котором находились трое взрослых и ребенок. На стройке рабочего травмировала упавшая стена, а на Мазурских озерах ветер перевернул две лодки. Известно, что среди пострадавших - один спасатель.

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На западе страны дерево рухнуло на рельсы, задев и повредив кабину поезда. Повреждены около 300 домов, 74 тысячи человек остаются без электричества.
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 Теги: Польша, шторм

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Сегодня, 22:52 » Автор: Татьяна Ларина
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