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Раздел: Мир  
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В Мексике произошел мощный взрыв: много погибших

В Мексике произошел мощный взрыв: много погибшихВласти развернули масштабную спасательную операцию, на место брошены более 300 полицейских.

По меньшей мере 19 человек погибли и 40 были ранены в результате двух взрывов на фабрике фейерверков в мексиканском в городе Тультепек. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что среди погибших - четверо пожарных и двое полицейских, которые бросились на место происшествия после первого взрыва.

Кроме сотрудников госслужб, погибли восемь жителей города Тультепек. Остальные жертвы пока не идентифицированы.

Сейчас идет спасательная операция, несколько раненных были доставлены в местные больницы с помощью вертолетов. Более 300 полицейских отправлены на место происшествия.

Напомним, в январе в Индии сгорел склад фейерверков. В пожаре погибли 17 человек.

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Ранее четыре человека погибли и пятеро получили ранения при взрыве на складе пиротехники в штате Мехико.
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 Теги: Мексика, взрыв

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Сегодня, 00:19 » Автор: Татьяна Ларина
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