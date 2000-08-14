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Раздел: Мир  
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Крушение моста в Генуе: число погибших увеличилось

Крушение моста в Генуе: число погибших увеличилосьСпасатели откопали автомобиль с телами семейной пары и их сына.

Таким образом, количество жертв возросло на три человека, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Количество погибших при обрушении автомобильного моста в Генуе увеличилось до 41 человека, сообщили в субботу, 18 августа, спасатели, продолжающие поисковые работы на месте трагедии.

Отмечается, что под завалами был обнаружен автомобиль, в которой находилась семья из трех человек – отец, мать и их 9-летний сын.

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По данным местных властей, в больницах находятся десять раненых, причем девять из них в тяжелом состоянии. Два человека пока считаются пропавшими без вести.
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 Теги: Италия, мост, крушение, жертвы

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Сегодня, 15:30 » Автор: Алена Шимко
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