Раздел: Отдых
Названы лучшие отели 2018 года
Идеальныеместа для отдыха.
Отдых как искусство, передает Хроника.инфо со ссылкой на hdfashion.tv.
Amanyangyun, Шанхай
8 января недалеко от Шанхая открылся без преувеличения уникальный отельный комплекс, строительство которого длилось 15 лет. Десять из них его создатели, китайский миллионер-филантроп Ма Дадун и архитектурное бюро Kerry Hill Architects, занимались перемещением особняков династий Мин и Цин, а также 10000 тысяч камфорных деревьев из провинции Цзянси на новое место – им угрожало уничтожение в связи с возведением водохранилища.
Курорт Amanyangyun – это 13 старинных вилл, каждая из которых оборудована бассейном и традиционным внутренним двориком, 24 люкса в стиле восточного минимализма, спа-центр, культурный центр – все здания окружены древним лесом. Цена за номер стартует от 6000 юаней.
Morpheus, Макао
Morpheus станет пятой и главной башней отельно-игрового комплекса City of Dreams, расположенного в «китайском Лас-Вегасе».
Бюро легендарной Захи Хадид Zaha Hadid Architects соединило в этом проекте геометрические и биоморфные черты. Футуристическое здание со сквозным центром, словно экзоскелет, оплетает сетчатый металлический каркас.
На 39 этажах общей площадью 150 тысяч м² разместятся около 780 номеров, бары, бутики и спа. Открытие запланировано на лето этого года.
Kettner’s Townhouse, Лондон
Огюст Кеттнер, который, по слухам, был поваром Наполеона III, в 1867 году открыл собственный ресторан в престижном лондонском районе Сохо. Он стал первым заведением французской кухни в Лондоне.
Ресторан пришелся по душе как важным политикам, таким как Уинстон Черчилль и Маргарет Тэтчер, так и богеме – Агата Кристи и Оскар Уайльд писали здесь свои шедевры.
В 2015 году здание приобрела компания «Сохо Хаус Групп» с намерением реконструировать и превратить его в частный отель. Обновленный «Кеттнер» с 33 номерами, стоимость которых варьируется от £170 до £800 за ночь, открылся в январе.
Six Senses, Бутан
Международная сеть люксовых курортов и спа Six Senses в этом году пополнится еще одним комплексом. Проект в Бутане станет для компании экспериментальным: в пяти провинциях королевства – Бумтханге, Паро, Гангтейе, Пунакхе и Тхимпху – откроются эко-лоджи с 82-мя номерами люкс.
У каждого лоджа будет своя архитектурная концепция, согласно которой строительство не только не нарушит гармонию местного ландшафта, но и дополнит его.
Познакомиться с традициями «самого счастливого места на Земле» отдыхающие смогут уже в августе этого года.
Arctic Bath, шведская Лапландия
Новый проект шведских архитекторов-новаторов Бертиля Харстрёма и Юхана Кауппи задуман как огромное гнездо, дрейфующее по реке Луле.
В работе они использовали местные материалы, чтобы снизить негативное влияние на окружающую среду. Например, стены здания обшиты крупными фрагментами дерева из ближайшего леса, бревна из которого сотню лет назад лесорубы таким же образом сплавляли по Луле.
Спа-отель на шесть кабин в скандинавском стиле откроется этой осенью.
Amapa, Пуэрто-Вальярта
Отель, открывшийся в феврале в мексиканском курортном городе Пуэрто-Вальярта, уже вошел в список авторитетного ресурса Design Hotels.
Amapa покорил экспертов сочетанием мексиканских традиций с модернистским дизайном: 55 эксклюзивных номеров облицованы глиной и декорированы тканями и гамаками ручной работы с Юкатана. Стоимость за сутки начинается с $134.
Kimpton De Witt, Амстердам
Для американской сети Kimpton De Witt стал первым проектом в Европе.
Бутик-отель расположен в центре города, в трех зданиях XVI-XVII веков. Как и другие заведения бренда, он отображает специфику местной культуры.
Аутентичные архитектурные детали здесь вплетены в лаконичный современный дизайн и подчеркнуты утонченным антиквариатом. Цена за номер – от €300.
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Lutetia, Париж
После 4-летнего ремонта парижский отель со столетней историей в этом месяце вновь откроет свои двери для постояльцев.
Lutetia находится на левом берегу Сены, в сердце квартала Сен-Жермен-де-Пре – центре парижской моды, искусства и культуры.
Возглавлял реконструкцию шедевра арт-деко архитектор Жан-Мишель Вильмотт: он бережно обновил знаменитый фасад отеля и по крупицам воссоздал оригинальный интерьер 30-х годов каждого из 184 номеров.
Отдых как искусство, передает Хроника.инфо со ссылкой на hdfashion.tv.
Amanyangyun, Шанхай
8 января недалеко от Шанхая открылся без преувеличения уникальный отельный комплекс, строительство которого длилось 15 лет. Десять из них его создатели, китайский миллионер-филантроп Ма Дадун и архитектурное бюро Kerry Hill Architects, занимались перемещением особняков династий Мин и Цин, а также 10000 тысяч камфорных деревьев из провинции Цзянси на новое место – им угрожало уничтожение в связи с возведением водохранилища.
Курорт Amanyangyun – это 13 старинных вилл, каждая из которых оборудована бассейном и традиционным внутренним двориком, 24 люкса в стиле восточного минимализма, спа-центр, культурный центр – все здания окружены древним лесом. Цена за номер стартует от 6000 юаней.
Morpheus, Макао
Morpheus станет пятой и главной башней отельно-игрового комплекса City of Dreams, расположенного в «китайском Лас-Вегасе».
Бюро легендарной Захи Хадид Zaha Hadid Architects соединило в этом проекте геометрические и биоморфные черты. Футуристическое здание со сквозным центром, словно экзоскелет, оплетает сетчатый металлический каркас.
На 39 этажах общей площадью 150 тысяч м² разместятся около 780 номеров, бары, бутики и спа. Открытие запланировано на лето этого года.
Kettner’s Townhouse, Лондон
Огюст Кеттнер, который, по слухам, был поваром Наполеона III, в 1867 году открыл собственный ресторан в престижном лондонском районе Сохо. Он стал первым заведением французской кухни в Лондоне.
Ресторан пришелся по душе как важным политикам, таким как Уинстон Черчилль и Маргарет Тэтчер, так и богеме – Агата Кристи и Оскар Уайльд писали здесь свои шедевры.
В 2015 году здание приобрела компания «Сохо Хаус Групп» с намерением реконструировать и превратить его в частный отель. Обновленный «Кеттнер» с 33 номерами, стоимость которых варьируется от £170 до £800 за ночь, открылся в январе.
Six Senses, Бутан
Международная сеть люксовых курортов и спа Six Senses в этом году пополнится еще одним комплексом. Проект в Бутане станет для компании экспериментальным: в пяти провинциях королевства – Бумтханге, Паро, Гангтейе, Пунакхе и Тхимпху – откроются эко-лоджи с 82-мя номерами люкс.
У каждого лоджа будет своя архитектурная концепция, согласно которой строительство не только не нарушит гармонию местного ландшафта, но и дополнит его.
Познакомиться с традициями «самого счастливого места на Земле» отдыхающие смогут уже в августе этого года.
Arctic Bath, шведская Лапландия
Новый проект шведских архитекторов-новаторов Бертиля Харстрёма и Юхана Кауппи задуман как огромное гнездо, дрейфующее по реке Луле.
В работе они использовали местные материалы, чтобы снизить негативное влияние на окружающую среду. Например, стены здания обшиты крупными фрагментами дерева из ближайшего леса, бревна из которого сотню лет назад лесорубы таким же образом сплавляли по Луле.
Спа-отель на шесть кабин в скандинавском стиле откроется этой осенью.
Amapa, Пуэрто-Вальярта
Отель, открывшийся в феврале в мексиканском курортном городе Пуэрто-Вальярта, уже вошел в список авторитетного ресурса Design Hotels.
Amapa покорил экспертов сочетанием мексиканских традиций с модернистским дизайном: 55 эксклюзивных номеров облицованы глиной и декорированы тканями и гамаками ручной работы с Юкатана. Стоимость за сутки начинается с $134.
Kimpton De Witt, Амстердам
Для американской сети Kimpton De Witt стал первым проектом в Европе.
Бутик-отель расположен в центре города, в трех зданиях XVI-XVII веков. Как и другие заведения бренда, он отображает специфику местной культуры.
Аутентичные архитектурные детали здесь вплетены в лаконичный современный дизайн и подчеркнуты утонченным антиквариатом. Цена за номер – от €300.
Читайте также: "All inclusivе": названы самые лучшие отели в мире. Фото
Lutetia, Париж
После 4-летнего ремонта парижский отель со столетней историей в этом месяце вновь откроет свои двери для постояльцев.
Lutetia находится на левом берегу Сены, в сердце квартала Сен-Жермен-де-Пре – центре парижской моды, искусства и культуры.
Возглавлял реконструкцию шедевра арт-деко архитектор Жан-Мишель Вильмотт: он бережно обновил знаменитый фасад отеля и по крупицам воссоздал оригинальный интерьер 30-х годов каждого из 184 номеров.
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