Раздел: Россия
В одном из городов России дотла сгорела главная елка
Инцидент произошел на Сахалине.
Елка сгорела в середине праздничной программы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главком.
На площади Ленина в Южно-Сахалинске (Россия, о. Сахалин) сгорела главная елка.
По словам очевидцев, искусственное дерево выгорело дотла. Причиной называют неаккуратно пущен фейерверк.
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От новогодней красавицы остался только металлический каркас.
Елка сгорела в середине праздничной программы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главком.
На площади Ленина в Южно-Сахалинске (Россия, о. Сахалин) сгорела главная елка.
По словам очевидцев, искусственное дерево выгорело дотла. Причиной называют неаккуратно пущен фейерверк.
Читайте также: Расстрел людей в российском ресторане: новые подробности
От новогодней красавицы остался только металлический каркас.
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