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Раздел: Россия  
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В одном из городов России дотла сгорела главная елка

В одном из городов России дотла сгорела главная елкаИнцидент произошел на Сахалине.

Елка сгорела в середине праздничной программы.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главком.

На площади Ленина в Южно-Сахалинске (Россия, о. Сахалин) сгорела главная елка.

По словам очевидцев, искусственное дерево выгорело дотла. Причиной называют неаккуратно пущен фейерверк.

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От новогодней красавицы остался только металлический каркас.

В одном из городов России дотла сгорела главная елка
В одном из городов России дотла сгорела главная елка
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 Теги: Россия, елка, пожар

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Сегодня, 01:18 » Автор: Наталия Невская
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