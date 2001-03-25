Раздел: Россия
Очевидцы рассказали, что власти занижают количество жертв пожара в Кемерово
Пользователи соцсетей называют разные цифры, до 350 погибших.
Жители Кемерово уверены, что МЧС, полиция и власти не сообщают реальное число погибших в ТЦ "Зимняя вишня". По информации пользователей социальной сети, во время происшествия погибли более 350 человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
"Знакомый родственника — пожарный. Всем сказали молчать. Ночью там уже лежали мешки… Около 100 маленьких (дети), и около 60 больших. Неужели вы думаете, что в кинозале было 15 человек? Если это была премьера, то вероятно зал был забит и никто оттуда не мог выйти. Очевидно же, что погибло больше сотни людей и большинство из них — дети. Это ТЦ, воскресенье, каникулы у детей", — написала в соцсетях жительница Санкт-Петербурга Юлия Кирьякова.
Также в сети распространились аудиозаписи разговора людей из Кемерово. Они обсуждают пожар и заверяют, что на данный момент все морги города забиты, из торгового центра уже вынесли 170 трупов, а внутри еще 400 погибших. По информации горожан, уже утром было известно о 150 умерших. Также жители Кемерово рассказывают, что большинство погибших — дети, поскольку накануне в кинотеатр ТЦ приехали сразу несколько автобусов со школьниками из соседних населенных пунктов.
Следственный комитет РФ на своей странице в Telegram опубликовал специальное заявление:
Читайте также: Песков назвал британские обвинения в адрес РФ "невиданным хамством"
"Тиражируемая в соцсетях информация о якобы сотнях жертв трагедии в Кемерово ничем не подтверждается и не соответствует действительности. Следственный комитет России с первых минут расследования уголовного дела регулярно предоставляет актуальные сведения, имеющие под собой реальные основания. Эти данные подтверждаются, в том числе, заявлениями родственников погибших", – говорится в сообщении.
Жители Кемерово уверены, что МЧС, полиция и власти не сообщают реальное число погибших в ТЦ "Зимняя вишня". По информации пользователей социальной сети, во время происшествия погибли более 350 человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
"Знакомый родственника — пожарный. Всем сказали молчать. Ночью там уже лежали мешки… Около 100 маленьких (дети), и около 60 больших. Неужели вы думаете, что в кинозале было 15 человек? Если это была премьера, то вероятно зал был забит и никто оттуда не мог выйти. Очевидно же, что погибло больше сотни людей и большинство из них — дети. Это ТЦ, воскресенье, каникулы у детей", — написала в соцсетях жительница Санкт-Петербурга Юлия Кирьякова.
Также в сети распространились аудиозаписи разговора людей из Кемерово. Они обсуждают пожар и заверяют, что на данный момент все морги города забиты, из торгового центра уже вынесли 170 трупов, а внутри еще 400 погибших. По информации горожан, уже утром было известно о 150 умерших. Также жители Кемерово рассказывают, что большинство погибших — дети, поскольку накануне в кинотеатр ТЦ приехали сразу несколько автобусов со школьниками из соседних населенных пунктов.
Следственный комитет РФ на своей странице в Telegram опубликовал специальное заявление:
Читайте также: Песков назвал британские обвинения в адрес РФ "невиданным хамством"
"Тиражируемая в соцсетях информация о якобы сотнях жертв трагедии в Кемерово ничем не подтверждается и не соответствует действительности. Следственный комитет России с первых минут расследования уголовного дела регулярно предоставляет актуальные сведения, имеющие под собой реальные основания. Эти данные подтверждаются, в том числе, заявлениями родственников погибших", – говорится в сообщении.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
323
0
Оставьте свой комментарий