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Раздел: Россия  
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Мощный взрыв на химзаводе в России: есть погибшие

Мощный взрыв на химзаводе в России: есть погибшиеВ результате ЧП погиб один человек.

На предприятии "Карбохим", расположенном в российском городе Дзержинск (Нижегородская области), произошел мощный взрыв.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

В результате случившегося как минимум один человек погиб и еще один пострадал. Степень его травм не уточняется

"По уточненной информации, на месте погиб один человек. Еще одному понадобилась медицинская помощь", – говорит источник агентства.

По предварительной информации, взорвалась находившаяся на открытой площадке предприятия емкость со смесевым растворителем, после чего произошло возгорание.

"Установлено, что произошло загорание химикатов в емкости, горение происходит в металлическом каркасном ангаре на открытой площадке. На данный момент объявлена локализация пожара на площади 1000 кв. м", – сообщили в региональном центре МЧС.

С последствиями инцидента борются 50 человек. МЧС задействовало 14 единиц спецтехники.

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Причины случившегося пока что уточняются.
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 Теги: взрыв, Россия

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Сегодня, 13:40 » Автор: Ирина Шевченко
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