Раздел: Россия
Мощный взрыв на химзаводе в России: есть погибшие
В результате ЧП погиб один человек.
На предприятии "Карбохим", расположенном в российском городе Дзержинск (Нижегородская области), произошел мощный взрыв.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
В результате случившегося как минимум один человек погиб и еще один пострадал. Степень его травм не уточняется
"По уточненной информации, на месте погиб один человек. Еще одному понадобилась медицинская помощь", – говорит источник агентства.
По предварительной информации, взорвалась находившаяся на открытой площадке предприятия емкость со смесевым растворителем, после чего произошло возгорание.
"Установлено, что произошло загорание химикатов в емкости, горение происходит в металлическом каркасном ангаре на открытой площадке. На данный момент объявлена локализация пожара на площади 1000 кв. м", – сообщили в региональном центре МЧС.
С последствиями инцидента борются 50 человек. МЧС задействовало 14 единиц спецтехники.
Читайте также: Мощный взрыв на химзаводе в Индии: есть жертвы
Причины случившегося пока что уточняются.
На предприятии "Карбохим", расположенном в российском городе Дзержинск (Нижегородская области), произошел мощный взрыв.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
В результате случившегося как минимум один человек погиб и еще один пострадал. Степень его травм не уточняется
"По уточненной информации, на месте погиб один человек. Еще одному понадобилась медицинская помощь", – говорит источник агентства.
По предварительной информации, взорвалась находившаяся на открытой площадке предприятия емкость со смесевым растворителем, после чего произошло возгорание.
"Установлено, что произошло загорание химикатов в емкости, горение происходит в металлическом каркасном ангаре на открытой площадке. На данный момент объявлена локализация пожара на площади 1000 кв. м", – сообщили в региональном центре МЧС.
С последствиями инцидента борются 50 человек. МЧС задействовало 14 единиц спецтехники.
Читайте также: Мощный взрыв на химзаводе в Индии: есть жертвы
Причины случившегося пока что уточняются.
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