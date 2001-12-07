Раздел: Россия
В России популярный блогер выгнала собственную мать из дома
Мама Марьяны Ро уверена, что о примирении с дочерью не может быть и речи.
Популярный российский блогер Марьяна Ро выгнала маму из дома, мотивировав это ее ленью и не желанием искать работу. По словам девушки, мать не хочет работать, а ее запросы просто огромны, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель
"Она постоянно требует от меня деньги. И я действительно попросила ее уйти. Мне надоело ее обеспечивать", - заявила Ро.
Мама Марьяны Ро уверена, что о примирении с дочерью не может быть и речи. По словам расстроенной женщины, она оказалась на улице без средств к существованию.
"Меня дочь выгнала из квартиры, мне некуда было идти даже. Выгнала с чемоданами. В последнее время меня никто не кормил, со мной никто не разговаривал. Они заказывали еду из ресторанов, питались вместе с Ваней, а меня не звали за стол. Однажды она увидела, что я пью какао. Начала кричать и спрашивать, где я взяла деньги, какое я право имею распоряжаться ее средствами? Я по сути оказалась на улице без денег. Мне мои деньги не возвращали, поскольку я должна была покрыть какие-то долги за проживание в квартире", - рассказала мама Марьяны.
Из-за сложной жизненной ситуации у нее возникли мысли о самоубийстве.
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"У меня было настолько плохо на душе, что я действительно хотела повеситься. Были мысли написать письмо, передать его другу своему, чтобы он сохранил это послание. Мне даже спать негде, денег на еду нет", - говорит женщина.
Популярный российский блогер Марьяна Ро выгнала маму из дома, мотивировав это ее ленью и не желанием искать работу. По словам девушки, мать не хочет работать, а ее запросы просто огромны, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель
"Она постоянно требует от меня деньги. И я действительно попросила ее уйти. Мне надоело ее обеспечивать", - заявила Ро.
Мама Марьяны Ро уверена, что о примирении с дочерью не может быть и речи. По словам расстроенной женщины, она оказалась на улице без средств к существованию.
"Меня дочь выгнала из квартиры, мне некуда было идти даже. Выгнала с чемоданами. В последнее время меня никто не кормил, со мной никто не разговаривал. Они заказывали еду из ресторанов, питались вместе с Ваней, а меня не звали за стол. Однажды она увидела, что я пью какао. Начала кричать и спрашивать, где я взяла деньги, какое я право имею распоряжаться ее средствами? Я по сути оказалась на улице без денег. Мне мои деньги не возвращали, поскольку я должна была покрыть какие-то долги за проживание в квартире", - рассказала мама Марьяны.
Из-за сложной жизненной ситуации у нее возникли мысли о самоубийстве.
Читайте также: В России мать выгнала из дома олимпийскую призерку
"У меня было настолько плохо на душе, что я действительно хотела повеситься. Были мысли написать письмо, передать его другу своему, чтобы он сохранил это послание. Мне даже спать негде, денег на еду нет", - говорит женщина.
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