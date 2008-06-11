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Формула-1: Феттель отобрал у Хэмилтона лидерство в чемпионате
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель после Гран-при Канады стал новым лидером личного зачета Формулы-1.
В Монреале Феттель оформил третью победу в сезоне, а неожиданный провал Льюиса Хэмилтона, занявшего лишь пятое место, позволил немцу после трети сезона с минимальным отрывом вновь возглавить чемпионат.
На третье место за счет подиума в Канаде прогрессировал гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Даниэль Риккардо идет четвертым, существенно опережая Кими Райкконена и Макса Ферстаппена.
Топ-10 личного зачета:
1. Себастьян Феттель («Феррари») — 121 очко
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 120
3. Валттери Боттас («Мерседес») — 86
4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — 84
5. Кими Райкконен («Феррари») — 68
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 50
7. Фернандо Алонсо («Макларен») — 32
8. Нико Хюлькенберг («Рено») — 32
9. Карлос Сайнс («Рено») — 24
10. Кевин Магнуссен («Хаас») – 19
В Кубке конструкторов «Мерседес» за счет стабильно высоких результатов обоих пилотов опережает «Феррари» на 17 очков. «Ред Булл» постепенно приближается к «Скудерии», а «Рено» и «Макларен» ведут борьбу за статус четвертой силы чемпионата.
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Кубок конструкторов:
1. «Мерседес» – 206 очков
2. «Феррари» – 189
3. «Ред Булл» – 134
4. «Рено» – 56
5. «Макларен» – 40
6. «Форс-Индия» – 28
7. «Торо Россо» – 19
8. «Хаас» – 19
9. «Заубер» – 12
10. «Уильямс» – 4
В Монреале Феттель оформил третью победу в сезоне, а неожиданный провал Льюиса Хэмилтона, занявшего лишь пятое место, позволил немцу после трети сезона с минимальным отрывом вновь возглавить чемпионат.
На третье место за счет подиума в Канаде прогрессировал гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Даниэль Риккардо идет четвертым, существенно опережая Кими Райкконена и Макса Ферстаппена.
Топ-10 личного зачета:
1. Себастьян Феттель («Феррари») — 121 очко
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 120
3. Валттери Боттас («Мерседес») — 86
4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — 84
5. Кими Райкконен («Феррари») — 68
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 50
7. Фернандо Алонсо («Макларен») — 32
8. Нико Хюлькенберг («Рено») — 32
9. Карлос Сайнс («Рено») — 24
10. Кевин Магнуссен («Хаас») – 19
В Кубке конструкторов «Мерседес» за счет стабильно высоких результатов обоих пилотов опережает «Феррари» на 17 очков. «Ред Булл» постепенно приближается к «Скудерии», а «Рено» и «Макларен» ведут борьбу за статус четвертой силы чемпионата.
Читайте также: Формула-1: Феттель упрочил лидерство в чемпионате
Кубок конструкторов:
1. «Мерседес» – 206 очков
2. «Феррари» – 189
3. «Ред Булл» – 134
4. «Рено» – 56
5. «Макларен» – 40
6. «Форс-Индия» – 28
7. «Торо Россо» – 19
8. «Хаас» – 19
9. «Заубер» – 12
10. «Уильямс» – 4
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