Формула-1: Феттель отобрал у Хэмилтона лидерство в чемпионате

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В Монреале Феттель оформил третью победу в сезоне, а неожиданный провал Льюиса Хэмилтона, занявшего лишь пятое место, позволил немцу после трети сезона с минимальным отрывом вновь возглавить чемпионат.На третье место за счет подиума в Канаде прогрессировал гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Даниэль Риккардо идет четвертым, существенно опережая Кими Райкконена и Макса Ферстаппена.1. Себастьян Феттель («Феррари») — 121 очко2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1203. Валттери Боттас («Мерседес») — 864. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — 845. Кими Райкконен («Феррари») — 686. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 507. Фернандо Алонсо («Макларен») — 328. Нико Хюлькенберг («Рено») — 329. Карлос Сайнс («Рено») — 2410. Кевин Магнуссен («Хаас») – 19В Кубке конструкторов «Мерседес» за счет стабильно высоких результатов обоих пилотов опережает «Феррари» на 17 очков. «Ред Булл» постепенно приближается к «Скудерии», а «Рено» и «Макларен» ведут борьбу за статус четвертой силы чемпионата.1. «Мерседес» – 206 очков2. «Феррари» – 1893. «Ред Булл» – 1344. «Рено» – 565. «Макларен» – 406. «Форс-Индия» – 287. «Торо Россо» – 198. «Хаас» – 199. «Заубер» – 1210. «Уильямс» – 4