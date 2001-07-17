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Раздел: Спорт  
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Промоутер Беллью начал переговоры по бою с Усиком

Промоутер Беллью начал переговоры по бою с УсикомГлава промоутерской компании «Matchroom Boxing» Эдди Хирн готов организовать бой между Тони Беллью (30-2-1, 20 KO) и украинцем Александром Усиком (15-0, 11 КО).

Усик на прошлой неделе в Москве единогласным решением судей разгромил Мурата Гассиева (26-1, 19 КО) и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Сразу после боя украинец бросил вызов Беллью, а тот через социальную сеть выразил готовность сразиться с непобежденным соперником.

«Когда Усик вызвал его прямо после боя, Беллью в течение 30 минут попросил меня организовать поединок. Беллью против Усика – это один из лучших боев, которые сейчас можно провести.

Я уже говорил с командой Усика, и на этой неделе мы продолжим диалог. Возможно, Беллью будет аутсайдером в этом бою, но только сумасшедший спишет его со счетов.

Где может пройти бой? Мы пока ограничены в вариантах, но это только первые дни переговоров», - приводит слова Хирна портал «BoxingScene».

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Александр Усик готов дебютировать в супертяжелом весе на территории соперника. Команда Тони Беллью вряд ли станет рассматривать выездной бой, поскольку британец на профи-ринге 32 из 33 поединков провел на родине.
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 Теги: Усик, Беллью, бокс

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Сегодня, 20:08 » Автор: Иван Мартынов
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