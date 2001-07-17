Промоутер Беллью начал переговоры по бою с Усиком

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Усик на прошлой неделе в Москве единогласным решением судей разгромил Мурата Гассиева (26-1, 19 КО) и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Сразу после боя украинец бросил вызов Беллью, а тот через социальную сеть выразил готовность сразиться с непобежденным соперником.«Когда Усик вызвал его прямо после боя, Беллью в течение 30 минут попросил меня организовать поединок. Беллью против Усика – это один из лучших боев, которые сейчас можно провести.Я уже говорил с командой Усика, и на этой неделе мы продолжим диалог. Возможно, Беллью будет аутсайдером в этом бою, но только сумасшедший спишет его со счетов.Где может пройти бой? Мы пока ограничены в вариантах, но это только первые дни переговоров», - приводит слова Хирна портал «BoxingScene».Александр Усик готов дебютировать в супертяжелом весе на территории соперника. Команда Тони Беллью вряд ли станет рассматривать выездной бой, поскольку британец на профи-ринге 32 из 33 поединков провел на родине.