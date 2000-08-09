АПЛ: «Ман Юнайтед» в первом матче сезона обыграл «Лестер»

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Ключевой момент матча произошел на 3-й минуте – Амарти в своей штрафной сыграл рукой, а Погба с пенальти вывел «Юнайтед» вперед. Открыв счет, «Красные дьяволы» в привычной манере начали играть на удержание своего преимущества, а когда оборона хозяев давала трещину, то на последнем рубеже безупречно действовал Де Хеа.В концовке матча команды обменялись голами – Шоу впервые в карьере забил на клубном уровне, а Варди добил мяч в сетку после попадания в штангу.Экс-лидер «Шахтера» Фред вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 76-й минуте. Бразилец запомнился желтой карточкой и серией качественных обостряющих передач.Стартовый тур Премьер-лиги в субботу продолжится шестью матчами. В центральном поединке дня «Ньюкасл» примет «Тоттенхэм».- Лестер 2:1Голы: Погба, 3 (с пенальти), Шоу, 83 - Варди, 90+2.: Де Хеа – Дармиан, Байи, Линделеф Шоу – Перрейра - Погба (Феллаини, 84), Фред (Мактоминей, 77) – Мата, Рашфорд (Лукаку, 67), Санчес.: Шмайхель – Перрейра, Морган, Магуайр, Чилвелл – Ндиди, Адриен (Иборра, 80), Амарти (Геззаль, 63) – Мэддисон (Варди, 63), Грей – Ихеаначо.Предупреждения: Фред, Перейра - Амарти.