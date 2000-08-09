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АПЛ: «Ман Юнайтед» в первом матче сезона обыграл «Лестер»

АПЛ: «Ман Юнайтед» в первом матче сезона обыграл «Лестер»На «Олд Траффорд» матчем между «Манчестер Юнайтед» и «Лестером» стартовал 27-й розыграш чемпионата Англии по футболу.

Ключевой момент матча произошел на 3-й минуте – Амарти в своей штрафной сыграл рукой, а Погба с пенальти вывел «Юнайтед» вперед. Открыв счет, «Красные дьяволы» в привычной манере начали играть на удержание своего преимущества, а когда оборона хозяев давала трещину, то на последнем рубеже безупречно действовал Де Хеа.

В концовке матча команды обменялись голами – Шоу впервые в карьере забил на клубном уровне, а Варди добил мяч в сетку после попадания в штангу.

Экс-лидер «Шахтера» Фред вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 76-й минуте. Бразилец запомнился желтой карточкой и серией качественных обостряющих передач.

Стартовый тур Премьер-лиги в субботу продолжится шестью матчами. В центральном поединке дня «Ньюкасл» примет «Тоттенхэм».

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Манчестер Юнайтед - Лестер 2:1
Голы: Погба, 3 (с пенальти), Шоу, 83 - Варди, 90+2.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Дармиан, Байи, Линделеф Шоу – Перрейра - Погба (Феллаини, 84), Фред (Мактоминей, 77) – Мата, Рашфорд (Лукаку, 67), Санчес.

Лестер: Шмайхель – Перрейра, Морган, Магуайр, Чилвелл – Ндиди, Адриен (Иборра, 80), Амарти (Геззаль, 63) – Мэддисон (Варди, 63), Грей – Ихеаначо.

Предупреждения: Фред, Перейра - Амарти.
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 Теги: чемпионат Англии, Манчестер Юнайтед, Лестер

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Сегодня, 00:35 » Автор: Иван Мартынов
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