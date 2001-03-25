Раздел: Технологии
Искусственный интеллект научили определять вероятность смерти
Для обучения нейросети разработчики использовали данные из медицинских карт 10 тысяч человек.
Разработчики из российской компании Gero представили искусственный интеллект, который может предсказать вероятность смерти человека.
Статья о новой разработке в сфере искусственного интеллекта опубликована в авторитетном журнале Nature в конце марта 2018, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Технология учитывает, что старение человека сопровождается увеличением риска болезни и вероятности смерти. Однако нейросеть также учитывает биологический возраст человека и пытается определить насколько старыми или молодыми являются его ткани и органы по сравнению с их типичным устройством у людей соответствующей возрастной категории.
"Нам удалось показать, что искусственный интеллект позволяет оценить биологический возраст испытуемых и вероятность наступления смерти. Для достоверных результатов не требуются медицинские анализы — достаточно данных о движениях человека, записанных фитнес-трекером" — отметил руководитель проекта Петр Федичев.
Для обучения нейросети разработчики использовали данные из медицинских карт 10 тысяч человек, которые были собраны в ходе исследования в США. Там содержалась информация о том, как себя чувствовали люди с разным состоянием здоровья и разными заболеваниями во время непрерывного ношения фитнес-трекера. При этом показатели фиксировались в нескольких состояниях — во время физических нагрузок, в состоянии покоя, после резкого увеличения сердцебиения и так далее.
"Мы использовали возможности этой технологии, чтобы создать удобный инструмент мониторинга, который поможет оценить общее состояние организма человека и следить за изменением уровня риска еще до того, как тот сдаст какие-либо анализы", - подчеркнул Федичев.
Алгоритм обращал внимание на неблагоприятные тенденции: связывал определенные повторяющиеся последовательности движений с данными медицинских историй и показателями анализов. В результате искусственный интеллект выявил испытуемых из группы повышенного риска и определил их риски смертности точнее, чем традиционные методы, применяемые в исследованиях старения.
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Ученые рассчитывают, что разработанный ими алгоритм будет полезен медицинским организациям и страховым компаниям — они смогут определить группу риска дистанционно. В компании разработали прототип мобильного приложения на основе алгоритма, Gero Lifespan, бета-версию которого уже можно установить на смартфон.
Разработчики из российской компании Gero представили искусственный интеллект, который может предсказать вероятность смерти человека.
Статья о новой разработке в сфере искусственного интеллекта опубликована в авторитетном журнале Nature в конце марта 2018, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Технология учитывает, что старение человека сопровождается увеличением риска болезни и вероятности смерти. Однако нейросеть также учитывает биологический возраст человека и пытается определить насколько старыми или молодыми являются его ткани и органы по сравнению с их типичным устройством у людей соответствующей возрастной категории.
"Нам удалось показать, что искусственный интеллект позволяет оценить биологический возраст испытуемых и вероятность наступления смерти. Для достоверных результатов не требуются медицинские анализы — достаточно данных о движениях человека, записанных фитнес-трекером" — отметил руководитель проекта Петр Федичев.
Для обучения нейросети разработчики использовали данные из медицинских карт 10 тысяч человек, которые были собраны в ходе исследования в США. Там содержалась информация о том, как себя чувствовали люди с разным состоянием здоровья и разными заболеваниями во время непрерывного ношения фитнес-трекера. При этом показатели фиксировались в нескольких состояниях — во время физических нагрузок, в состоянии покоя, после резкого увеличения сердцебиения и так далее.
"Мы использовали возможности этой технологии, чтобы создать удобный инструмент мониторинга, который поможет оценить общее состояние организма человека и следить за изменением уровня риска еще до того, как тот сдаст какие-либо анализы", - подчеркнул Федичев.
Алгоритм обращал внимание на неблагоприятные тенденции: связывал определенные повторяющиеся последовательности движений с данными медицинских историй и показателями анализов. В результате искусственный интеллект выявил испытуемых из группы повышенного риска и определил их риски смертности точнее, чем традиционные методы, применяемые в исследованиях старения.
Читайте также: Представлена новая бюджетная камера GoPro
Ученые рассчитывают, что разработанный ими алгоритм будет полезен медицинским организациям и страховым компаниям — они смогут определить группу риска дистанционно. В компании разработали прототип мобильного приложения на основе алгоритма, Gero Lifespan, бета-версию которого уже можно установить на смартфон.
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