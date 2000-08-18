Раздел: Технологии
Xiaomi представила стильную Bluetooth-колонку
Выпускаться устройство будет в четырех цветах.
Компания Xiaomi на собственной краудфандинговий платформе представила новую беспроводную Bluetooth-колонку Muzen Atomic Player B612. Ключевой особенностью новинки стал необычный дизайн, который напоминает раритетный проигрыватель виниловых пластинок, только в миниатюрном корпусе.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на youpin.mi.com.
Колонка Muzen Atomic Player B612 имеет очень скромные габариты: 63 x 47 x 30 миллиметров при весе 130 грамм. Она без проблем помещается даже в кармане, а специальное кольцо позволяет повесить ее на сумку или портфель. Выпускаться устройство в четырех цветах: зеленом, персиковом, голубом и розовом.
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Muzen Atomic Player B612 выполнена в корпусе из сплава цинка и алюминия, внутри которого расположился один динамик мощностью 3 Вт. Элементы управления представлены колесиком для регулировки громкости, рычагом для остановки и возобновления воспроизведения музыки и переключателем треков.
Компания Xiaomi на собственной краудфандинговий платформе представила новую беспроводную Bluetooth-колонку Muzen Atomic Player B612. Ключевой особенностью новинки стал необычный дизайн, который напоминает раритетный проигрыватель виниловых пластинок, только в миниатюрном корпусе.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на youpin.mi.com.
Колонка Muzen Atomic Player B612 имеет очень скромные габариты: 63 x 47 x 30 миллиметров при весе 130 грамм. Она без проблем помещается даже в кармане, а специальное кольцо позволяет повесить ее на сумку или портфель. Выпускаться устройство в четырех цветах: зеленом, персиковом, голубом и розовом.
Читайте также: Xiaomi представила беспроводные наушники Mi Sports
Muzen Atomic Player B612 выполнена в корпусе из сплава цинка и алюминия, внутри которого расположился один динамик мощностью 3 Вт. Элементы управления представлены колесиком для регулировки громкости, рычагом для остановки и возобновления воспроизведения музыки и переключателем треков.
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