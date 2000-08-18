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Раздел: Технологии  
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Xiaomi представила стильную Bluetooth-колонку

Xiaomi представила стильную Bluetooth-колонкуВыпускаться устройство будет в четырех цветах.

Компания Xiaomi на собственной краудфандинговий платформе представила новую беспроводную Bluetooth-колонку Muzen Atomic Player B612. Ключевой особенностью новинки стал необычный дизайн, который напоминает раритетный проигрыватель виниловых пластинок, только в миниатюрном корпусе.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на youpin.mi.com.

Колонка Muzen Atomic Player B612 имеет очень скромные габариты: 63 x 47 x 30 миллиметров при весе 130 грамм. Она без проблем помещается даже в кармане, а специальное кольцо позволяет повесить ее на сумку или портфель. Выпускаться устройство в четырех цветах: зеленом, персиковом, голубом и розовом.

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Muzen Atomic Player B612 выполнена в корпусе из сплава цинка и алюминия, внутри которого расположился один динамик мощностью 3 Вт. Элементы управления представлены колесиком для регулировки громкости, рычагом для остановки и возобновления воспроизведения музыки и переключателем треков.



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 Теги: Xiaomi, колонка

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Сегодня, 00:04 » Автор: Едгар Букмирза
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