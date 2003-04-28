Как скачать музыку и видео с YouTube бесплатно

Популярный видеохостинг YouTube уже давно предоставляет не только услуги по просмотру видеороликов, но и позволяет слушать музыкальные композиции.



Благодаря функции YouTube Music Premium вы можете загружать и слушать музыку без рекламы в фоновом режиме. Это, конечно, замечательно, но вот подписка является не бесплатной. А если принять во внимание тот факт, что этих подписок с каждым днем становится все больше, то для использования всех функций не хватит никаких денег. К счастью, существует способ слушать треки из YouTube Music в автономном режиме и загружать их без дополнительной платы, пишет



Сегодня речь пойдет об онлайн-сервисе под названием Y2Mate. На самом деле, в интернете есть множество подобных сервисов, но во-первых, не все из них работают, а во-вторых какие-то из этих сервисов не сказать, чтобы безопасны и кишат вирусами и троянами. Так что нужно быть осторожным.



И еще один момент перед тем, как мы начнем: такие способы загрузки нарушают правила использования YouTube, поэтому все, что описано в статье носит чисто академический характер и никого не призывает нарушать правила платформы.



Шаг 1



Найдите на YouTube видео, которое вы хотели бы конвертировать, а затем щелкните на нем правой кнопкой мыши и выберите «Копировать URL видео». Также можно скопировать URL-адрес непосредственно из адресной строки.



Шаг 2



Переходите на сайт конвертера Y2Mate в вашем браузере. Вставьте заранее скопированный URL-адрес видео в специальное поле с помощью команды Ctrl + V. Не нажимайте на кнопку «Загрузить» сразу же, а дождитесь появления параметров файла.



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Шаг 3



Теперь вы увидите загрузчик видеороликов YouTube в формате MP4, а также чуть ниже способ конвертирования MP4 в MP3. Выбирайте этот пункт. Вы попадете на следующую страницу, где можно будет выбрать параметры файла и произвести загрузку. Теперь нажимайте «Загрузить» и аудио трек автоматически будет загружен на ваш компьютер. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Благодаря функции YouTube Music Premium вы можете загружать и слушать музыку без рекламы в фоновом режиме. Это, конечно, замечательно, но вот подписка является не бесплатной. А если принять во внимание тот факт, что этих подписок с каждым днем становится все больше, то для использования всех функций не хватит никаких денег. К счастью, существует способ слушать треки из YouTube Music в автономном режиме и загружать их без дополнительной платы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua. Сегодня речь пойдет об онлайн-сервисе под названием Y2Mate. На самом деле, в интернете есть множество подобных сервисов, но во-первых, не все из них работают, а во-вторых какие-то из этих сервисов не сказать, чтобы безопасны и кишат вирусами и троянами. Так что нужно быть осторожным.И еще один момент перед тем, как мы начнем: такие способы загрузки нарушают правила использования YouTube, поэтому все, что описано в статье носит чисто академический характер и никого не призывает нарушать правила платформы.Найдите на YouTube видео, которое вы хотели бы конвертировать, а затем щелкните на нем правой кнопкой мыши и выберите «Копировать URL видео». Также можно скопировать URL-адрес непосредственно из адресной строки.Переходите на сайт конвертера Y2Mate в вашем браузере. Вставьте заранее скопированный URL-адрес видео в специальное поле с помощью команды Ctrl + V. Не нажимайте на кнопку «Загрузить» сразу же, а дождитесь появления параметров файла.Теперь вы увидите загрузчик видеороликов YouTube в формате MP4, а также чуть ниже способ конвертирования MP4 в MP3. Выбирайте этот пункт. Вы попадете на следующую страницу, где можно будет выбрать параметры файла и произвести загрузку. Теперь нажимайте «Загрузить» и аудио трек автоматически будет загружен на ваш компьютер.





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