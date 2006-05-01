Раздел: Технологии
Samsung запатентовала смартфон с «обтекающим» дисплеем
Южнокорейский гигант разрабатывает устройство с так называемым «многоплоскостным дисплеем».
Сетевые источники сообщают о том, что компания Samsung запатентовала смартфон, дисплей которого занимает фронтальную и тыльную плоскости. При этом камеры устройства находятся под поверхностью экрана, что делает его абсолютно сплошным. Заявка на патент была подана в ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO). Патентная документация подразумевает, что смартфон получит гибкую панель, которая «оборачивает» устройство с одной из сторон и продолжается в тыльной плоскости, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 3dnews.
Южнокорейский гигант разрабатывает устройство с так называемым «многоплоскостным дисплеем». Это означает, что дисплей будет располагаться на передней и задней плоскостях, а пользователь сможет взаимодействовать с каждой из сторон. В патентной документации упоминаются приложения, с помощью которых можно реализовать такое взаимодействие.
Запатентованный смартфон обладает экраном, который формируется из трёх частей. Всю фронтальную поверхность занимает дисплей, который продолжается в верхней торцевой части корпуса и захватывает примерно 3/4 тыльной стороны. Для фиксации формы дисплея он закрепляется в специальном кронштейне. Это означает, что перед нами не складной, а двухсторонний смартфон.
Одна из его особенностей заключается в отсутствии необходимости во фронтальной камере, поскольку делать селфи-снимки можно с помощью основной камеры. Существует несколько вариантов размещения основной камеры. Она может находиться на задней поверхности, выезжать из корпуса в специальном модуле или же быть вмонтирована в отверстие в дисплее, наподобие того, как это было проделано в Galaxy S10. На патентных изображениях видно, что производитель рассматривает разные варианты размещения камеры.
Для того чтобы один из экранов смартфона стал активным, нужно его коснуться. На изображениях не видно отсека для хранения стилуса, но в описании он упоминается. Пользователь сможет взаимодействовать с устройством не только касанием пальцев, но также посредством применения стилуса S Pen, который используется в серии Galaxy Note.
Чтобы сделать селфи-снимок, можно воспользоваться основной камерой, а на дисплее с обратной стороны будет виден результат. Если пользователь снимает другого человека, то фотографируемый сможет видеть, что получится на изображении. Таким образом реализуется своеобразная функция предварительного просмотра, позволяющая видеть результат не только снимающему, но и фотографируемому человеку.
Ещё одна любопытная функция, для реализации которой может использоваться такой дисплей, заключается в проведении международных переговоров. Если пользователь не знает языка собеседника, то он может говориться на родном языке со смартфоном, а устройство будет демонстрировать перевод на втором экране. Причём вести такой диалог можно в обе стороны, что позволит собеседникам комфортно беседовать.
Что касается маленькой части дисплея, расположенной на торцевой стороне, то она может использоваться для демонстрации оповещений и уведомлений. Перетаскивая уведомление с маленького экрана на основной, пользователь будет автоматически запускать соответствующее приложение.
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Пока не известно, планирует ли Samsung начать производство рассматриваемого устройства. Мировые тенденции указывают на то, что в будущем на рынке электроники может появиться значительно больше устройств с двухсторонним дисплеем.
Сетевые источники сообщают о том, что компания Samsung запатентовала смартфон, дисплей которого занимает фронтальную и тыльную плоскости. При этом камеры устройства находятся под поверхностью экрана, что делает его абсолютно сплошным. Заявка на патент была подана в ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO). Патентная документация подразумевает, что смартфон получит гибкую панель, которая «оборачивает» устройство с одной из сторон и продолжается в тыльной плоскости, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 3dnews.
Южнокорейский гигант разрабатывает устройство с так называемым «многоплоскостным дисплеем». Это означает, что дисплей будет располагаться на передней и задней плоскостях, а пользователь сможет взаимодействовать с каждой из сторон. В патентной документации упоминаются приложения, с помощью которых можно реализовать такое взаимодействие.
Запатентованный смартфон обладает экраном, который формируется из трёх частей. Всю фронтальную поверхность занимает дисплей, который продолжается в верхней торцевой части корпуса и захватывает примерно 3/4 тыльной стороны. Для фиксации формы дисплея он закрепляется в специальном кронштейне. Это означает, что перед нами не складной, а двухсторонний смартфон.
Одна из его особенностей заключается в отсутствии необходимости во фронтальной камере, поскольку делать селфи-снимки можно с помощью основной камеры. Существует несколько вариантов размещения основной камеры. Она может находиться на задней поверхности, выезжать из корпуса в специальном модуле или же быть вмонтирована в отверстие в дисплее, наподобие того, как это было проделано в Galaxy S10. На патентных изображениях видно, что производитель рассматривает разные варианты размещения камеры.
Для того чтобы один из экранов смартфона стал активным, нужно его коснуться. На изображениях не видно отсека для хранения стилуса, но в описании он упоминается. Пользователь сможет взаимодействовать с устройством не только касанием пальцев, но также посредством применения стилуса S Pen, который используется в серии Galaxy Note.
Чтобы сделать селфи-снимок, можно воспользоваться основной камерой, а на дисплее с обратной стороны будет виден результат. Если пользователь снимает другого человека, то фотографируемый сможет видеть, что получится на изображении. Таким образом реализуется своеобразная функция предварительного просмотра, позволяющая видеть результат не только снимающему, но и фотографируемому человеку.
Ещё одна любопытная функция, для реализации которой может использоваться такой дисплей, заключается в проведении международных переговоров. Если пользователь не знает языка собеседника, то он может говориться на родном языке со смартфоном, а устройство будет демонстрировать перевод на втором экране. Причём вести такой диалог можно в обе стороны, что позволит собеседникам комфортно беседовать.
Что касается маленькой части дисплея, расположенной на торцевой стороне, то она может использоваться для демонстрации оповещений и уведомлений. Перетаскивая уведомление с маленького экрана на основной, пользователь будет автоматически запускать соответствующее приложение.
Читайте также: Рынку планшетов пророчат дальнейшее падение
Пока не известно, планирует ли Samsung начать производство рассматриваемого устройства. Мировые тенденции указывают на то, что в будущем на рынке электроники может появиться значительно больше устройств с двухсторонним дисплеем.
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