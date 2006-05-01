Раздел: Технологии
В Сети "засветили" интерфейс ОС Fuchsia от Google
В последние месяцы слухов об операционной системе Fuchsia, которой в обозримом будущем предстоит заменить собой другие платформы, стало значительно меньше, но это отнюдь не значит, что Google отказалась от ее развития.
За время затишья Fuchsia хоть и не превратилась в полноценную альтернативу Android и Wear OS, успела обрасти дополнительными слоями программного кода, а также обрела новый интерфейс, который предположительно ляжет в основу мобильной сборки ОС, пишет Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.
На представленных скриншотах нет ничего, кроме классической строки ввода команд, характерной для предварительных сборок операционной системы. Впрочем, ждать чего-то большего от преальфа-версии было бы странно. Но даже в ней уже прослеживается универсальность и способность подстраиваться под устройство, на котором ее запускают. В конце концов, именно Fuchsia предстоит стать универсальной платформой, на базе которой будут работать все будущие устройства Google.
Fuchsia для смартфона
Например, то, что мы видим выше, - это оболочка Ermine. Она более или менее соответствует тому, как должен выглядеть интерфейс ОС для смартфона. А вот на ноутбуках Fuchsia использует Armadillo UI и выглядит совершенно иначе, предлагая карточный интерфейс и возможность работы с несколькими приложениями одновременно.
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Несмотря на то что Google ведет разработку Fuchsia уже несколько лет и не слишком скрывает этот факт, поисковый гигант не торопится раскрывать сколь-нибудь значимые подробности о новой платформе. Единственное, что известно о ней наверняка, - это то, что Fuchsia использует ядро Magenta, которое обеспечивает более широкие возможности, чем Linux, лежащий в основе Android, а также способность работать на разных устройствах от гаджетов из категории «умный дом» до ноутбуков.
За время затишья Fuchsia хоть и не превратилась в полноценную альтернативу Android и Wear OS, успела обрасти дополнительными слоями программного кода, а также обрела новый интерфейс, который предположительно ляжет в основу мобильной сборки ОС, пишет Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.
На представленных скриншотах нет ничего, кроме классической строки ввода команд, характерной для предварительных сборок операционной системы. Впрочем, ждать чего-то большего от преальфа-версии было бы странно. Но даже в ней уже прослеживается универсальность и способность подстраиваться под устройство, на котором ее запускают. В конце концов, именно Fuchsia предстоит стать универсальной платформой, на базе которой будут работать все будущие устройства Google.
Fuchsia для смартфона
Например, то, что мы видим выше, - это оболочка Ermine. Она более или менее соответствует тому, как должен выглядеть интерфейс ОС для смартфона. А вот на ноутбуках Fuchsia использует Armadillo UI и выглядит совершенно иначе, предлагая карточный интерфейс и возможность работы с несколькими приложениями одновременно.
Читайте также: Создан дрон-камикадзе, уничтожающий беспилотники
Несмотря на то что Google ведет разработку Fuchsia уже несколько лет и не слишком скрывает этот факт, поисковый гигант не торопится раскрывать сколь-нибудь значимые подробности о новой платформе. Единственное, что известно о ней наверняка, - это то, что Fuchsia использует ядро Magenta, которое обеспечивает более широкие возможности, чем Linux, лежащий в основе Android, а также способность работать на разных устройствах от гаджетов из категории «умный дом» до ноутбуков.
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