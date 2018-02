"Агент Скалли" снялась обнаженной, чтобы защитить животных

Звезда «Секретных материалов» Джиллиан Андерсон уже много лет является защитницей животных, призывая людей не покупать изделия из натурального меха, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Соцпортал На днях актриса появилась в провокационной рекламе организации PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), где позирует полностью обнаженной, передает @luxurymm.Лозунг проекта гласит: «Я лучше буду голой, чем надену мех», и к нему уже присоединились многие звезды.Однако поклонники 49-летней Андерсон никак не ожидали увидеть ее в одних лишь кошачьих ушках. Этим смелым ходом актриса хочет призвать всех отказаться от ношения натурального меха, ведь большинство фабрик по изготовлению меховых вещей негуманно относятся к животным, зачастую снимая их с еще живых существ.- Я горжусь, что могу использовать свое тело для таких важных заявлений. Люди отворачивают головы, когда видят искалеченных животных, но голые знаменитости всегда привлекают внимание, – говорит Джиллиан.Активисты PETA подчеркивают, что многие мировые бренды, такие как Armani, Hugo Boss, Gucci, Michael Kors, Ralph Lauren и Stella McCartney уже отказались от производства меховых изделий, и их примеру должен последовать каждый.