» » "Агент Скалли" снялась обнаженной, чтобы защитить животных
Раздел: Культура  
0

"Агент Скалли" снялась обнаженной, чтобы защитить животных

"Агент Скалли" снялась обнаженной, чтобы защитить животных Актриса известна своей активной позицией в сфере защиты животных.

Звезда «Секретных материалов» Джиллиан Андерсон уже много лет является защитницей животных, призывая людей не покупать изделия из натурального меха, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Соцпортал.

На днях актриса появилась в провокационной рекламе организации PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), где позирует полностью обнаженной, передает @luxurymm.

Лозунг проекта гласит: «Я лучше буду голой, чем надену мех», и к нему уже присоединились многие звезды.

Однако поклонники 49-летней Андерсон никак не ожидали увидеть ее в одних лишь кошачьих ушках. Этим смелым ходом актриса хочет призвать всех отказаться от ношения натурального меха, ведь большинство фабрик по изготовлению меховых вещей негуманно относятся к животным, зачастую снимая их с еще живых существ.

- Я горжусь, что могу использовать свое тело для таких важных заявлений. Люди отворачивают головы, когда видят искалеченных животных, но голые знаменитости всегда привлекают внимание, – говорит Джиллиан.

Читайте также: Валерия удивила Сеть выбором откровенного наряда

Активисты PETA подчеркивают, что многие мировые бренды, такие как Armani, Hugo Boss, Gucci, Michael Kors, Ralph Lauren и Stella McCartney уже отказались от производства меховых изделий, и их примеру должен последовать каждый.

"Агент Скалли" снялась обнаженной, чтобы защитить животных
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
     287
     0

Похожие новости по теме

Джиллиан Андерсон уходит из «Секретных материалов» Джиллиан Андерсон уходит из «Секретных материалов»

Одиннадцатый сезон «Секретных материалов» станет последним для Скалли – по крайней мере, канонической версии персонажа. Актриса Джиллиан Андерсон (Gillian Anderson) приняла решение уйти из сериала.

Памела Андерсон удивила образом истинной леди Памела Андерсон удивила образом истинной леди

Актриса попала в объективы папарацци.

Джиллиан Андерсон обидели гонораром Джиллиан Андерсон обидели гонораром

Актрисе предлагали вдвое меньше, чем Дэвиду Духовны.

Звезда Звезда "Секретных материалов" Джиллиан Андерсон снялась в смелой фотосессии

"Скалли" рассказала о себе.

Звезда «Секретных материалов» вспомнила о лесбийском прошлом Звезда «Секретных материалов» вспомнила о лесбийском прошлом

Экс-возлюбленная актрисы умерла от опухоли мозга.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх