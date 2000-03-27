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Раздел: Культура  
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Хэлли Берри продемонстрировала топлес-йогу в бамбуковом лесу

Хэлли Берри продемонстрировала топлес-йогу в бамбуковом лесу Актриса поделилась фотографией в социальной сети.

Трудно поверить, впрочем, голливудской актрисе Хэлли Берри недавно исполнился 51 год, а своей роскошной фигурой и физической формой звезда может дать фору многим молодым актрисам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

Звезда последнее время пристрастилась к йоге, поэтому на днях продемонстрировала невероятную позу, которую выполнила топлес в черных бикини.

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"Горжусь тем, что могу разделить с вами новую позу в йоге. Благодаря вам я получила вдохновение и бросила себе вызов. А теперь призываю вас: попробуйте новые позы в йоге и поделитесь ими со мной", - прокомментировала фото Хэлли.

Хэлли Берри продемонстрировала топлес-йогу в бамбуковом лесу
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 Теги: Хэлли Берри, йога

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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