Раздел: Культура
Хэлли Берри продемонстрировала топлес-йогу в бамбуковом лесу
Актриса поделилась фотографией в социальной сети.
Трудно поверить, впрочем, голливудской актрисе Хэлли Берри недавно исполнился 51 год, а своей роскошной фигурой и физической формой звезда может дать фору многим молодым актрисам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
Звезда последнее время пристрастилась к йоге, поэтому на днях продемонстрировала невероятную позу, которую выполнила топлес в черных бикини.
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"Горжусь тем, что могу разделить с вами новую позу в йоге. Благодаря вам я получила вдохновение и бросила себе вызов. А теперь призываю вас: попробуйте новые позы в йоге и поделитесь ими со мной", - прокомментировала фото Хэлли.
Трудно поверить, впрочем, голливудской актрисе Хэлли Берри недавно исполнился 51 год, а своей роскошной фигурой и физической формой звезда может дать фору многим молодым актрисам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
Звезда последнее время пристрастилась к йоге, поэтому на днях продемонстрировала невероятную позу, которую выполнила топлес в черных бикини.
Читайте также: Регина Тодоренко объяснила, как ей навредили татуировки
"Горжусь тем, что могу разделить с вами новую позу в йоге. Благодаря вам я получила вдохновение и бросила себе вызов. А теперь призываю вас: попробуйте новые позы в йоге и поделитесь ими со мной", - прокомментировала фото Хэлли.
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