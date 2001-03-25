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Раздел: Культура  
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Актер из "Звездных войн" поделился подробностями о новом эпизоде саги

Актер из "Звездных войн" поделился подробностями о новом эпизоде саги Марк Хэмилл рассказал о возможном режиссёре и сюжете.

Актер рассказал порталу IGN об изначальных планах Джорджа Лукаса на девятый эпизод, которые создатель культовой саги вынашивал ещё до заключения сделки с Disney, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Multikino.

"Мне известно, что Джордж не собирался убивать Люка до самого конца IX эпизода. Это должно было произойти уже после того, как он закончит обучение Рей", ‒ сообщил актёр.

"Возможно, Джордж не расписывал подробно все детали, но у него точно было общее представление о сюжетной арке и о том, в каком направлении должна развиваться трилогия сиквелов. Теперь же этот процесс больше напоминает эстафету".

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Режиссёрское кресло девятого эпизода займёт Джей Джей Абрамс, снявший «Пробуждение силы». Над ранним драфтом «Эпизода IX» трудились Майкл Арндт, Саймон Кинберг, Лоуренс Кэздан и создатель «Последних джедаев» Райан Джонсон.
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 Теги: Звездные войны, подробности

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Сегодня, 08:16 » Автор: Евгений Шевченко
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