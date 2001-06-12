Раздел: Культура
Супруги Бекхэм рассказали, правдивы ли слухи об их разводе
Ранее сообщалось, что Дэвид Бекхэм больше не живет с Викторией.
Слухи о разводе Дэвида и Виктории Бекхэм ходят уже много лет, однако супруги пытаются никак не комментировать эту информацию и просто продолжают жить вместе. Но иногда терпению устойчивых приходит конец, и Виктория решила дать свой комментарий по поводу сплетен о расставании с мужем, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
Таблоиды сообщили, что Дэвид съехал из общего дома, чтобы сосредоточиться на своем бизнесе, в то время как его жена занимается своей карьерой и не уделяет мужу никакого внимания.
Представитель Виктории заявил: «Все фальшивые новости распространяются через соцсети. А изданиям, которые публикуют их, должно быть стыдно».
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Кроме того, Виктория в своем Instagram сообщила, что вместе с Дэвидом она сотрудничает с компанией Omaze, чтобы продать свои наряды со свадьбы Гарри и Меган для благотворительности.
Слухи о разводе Дэвида и Виктории Бекхэм ходят уже много лет, однако супруги пытаются никак не комментировать эту информацию и просто продолжают жить вместе. Но иногда терпению устойчивых приходит конец, и Виктория решила дать свой комментарий по поводу сплетен о расставании с мужем, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
Таблоиды сообщили, что Дэвид съехал из общего дома, чтобы сосредоточиться на своем бизнесе, в то время как его жена занимается своей карьерой и не уделяет мужу никакого внимания.
Представитель Виктории заявил: «Все фальшивые новости распространяются через соцсети. А изданиям, которые публикуют их, должно быть стыдно».
Читайте также: Новая часть "Мстителей" приблизилась к рекорду кассовых сборов
Кроме того, Виктория в своем Instagram сообщила, что вместе с Дэвидом она сотрудничает с компанией Omaze, чтобы продать свои наряды со свадьбы Гарри и Меган для благотворительности.
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