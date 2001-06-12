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Раздел: Культура  
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Супруги Бекхэм рассказали, правдивы ли слухи об их разводе

Супруги Бекхэм рассказали, правдивы ли слухи об их разводе Ранее сообщалось, что Дэвид Бекхэм больше не живет с Викторией.

Слухи о разводе Дэвида и Виктории Бекхэм ходят уже много лет, однако супруги пытаются никак не комментировать эту информацию и просто продолжают жить вместе. Но иногда терпению устойчивых приходит конец, и Виктория решила дать свой комментарий по поводу сплетен о расставании с мужем, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

Таблоиды сообщили, что Дэвид съехал из общего дома, чтобы сосредоточиться на своем бизнесе, в то время как его жена занимается своей карьерой и не уделяет мужу никакого внимания.

Представитель Виктории заявил: «Все фальшивые новости распространяются через соцсети. А изданиям, которые публикуют их, должно быть стыдно».

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Кроме того, Виктория в своем Instagram сообщила, что вместе с Дэвидом она сотрудничает с компанией Omaze, чтобы продать свои наряды со свадьбы Гарри и Меган для благотворительности.

Супруги Бекхэм рассказали, правдивы ли слухи об их разводе
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 Теги: Бекхэм, развод, слухи

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Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
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