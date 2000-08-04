Раздел: Культура
Джонни Депп рассказал, как его избивала жена
Известный актер также подал на свою супругу в суд.
Известный американский актер Джонни Депп, на которого недавно подали в суд из-за избиения члена съемочной группы, заявил, что его бывшая супруга, актриса Эмбер Херд била его. Артист подал иск в суд на издание The Sun, в котором указал данный факт, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Адвокаты Джонни Деппа заявили, что дела обстоят не так, как все привыкли считать. В браке не актер бил Эмбер, а она – его. По словам Деппа, однажды актриса накинулась на него с кулаками, когда он абсолютно трезвый опоздал на вечеринку по поводу дня ее рождения.
"Джонни хотел лечь спать, как Херд начала его бить. Депп схватил женщину за руки, оттолкнул ее на кровать и пошел прочь", - рассказали адвокаты актера.
Спустя какое-то время произошла еще одна ссора между парой. Сообщалось, что Депп кинул телефон в лицо Эмбер. Но в команде звезды "Пиратов карибского моря" заметили, что когда два полицейских приехали на вызов, они не увидели никаких отметин на актрисе.
"Когда один из полицейских спросил Херд, что произошло, она ответила: ничего".
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Отметим, что в декабре 2016 года звездная пара официально развелась. Актриса Эмбер Херд неоднократно заявляла, что бывший супруг постоянно поднимал на нее руку и часто приходил домой пьяным.
Известный американский актер Джонни Депп, на которого недавно подали в суд из-за избиения члена съемочной группы, заявил, что его бывшая супруга, актриса Эмбер Херд била его. Артист подал иск в суд на издание The Sun, в котором указал данный факт, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Адвокаты Джонни Деппа заявили, что дела обстоят не так, как все привыкли считать. В браке не актер бил Эмбер, а она – его. По словам Деппа, однажды актриса накинулась на него с кулаками, когда он абсолютно трезвый опоздал на вечеринку по поводу дня ее рождения.
"Джонни хотел лечь спать, как Херд начала его бить. Депп схватил женщину за руки, оттолкнул ее на кровать и пошел прочь", - рассказали адвокаты актера.
Спустя какое-то время произошла еще одна ссора между парой. Сообщалось, что Депп кинул телефон в лицо Эмбер. Но в команде звезды "Пиратов карибского моря" заметили, что когда два полицейских приехали на вызов, они не увидели никаких отметин на актрисе.
"Когда один из полицейских спросил Херд, что произошло, она ответила: ничего".
Читайте также: Дорофеева поделилась подробностями личной жизни
Отметим, что в декабре 2016 года звездная пара официально развелась. Актриса Эмбер Херд неоднократно заявляла, что бывший супруг постоянно поднимал на нее руку и часто приходил домой пьяным.
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