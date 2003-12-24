Раздел: Курьезы
Забавные и смешные моменты из жизни спортсменов
Спортсмены - это люди с железной силой воли и непреодолимой тягой к победе.
Но и в таком серьезном деле, как спорт, в кадр попадают очень смешные моменты и курьезные ситуации, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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Но и в таком серьезном деле, как спорт, в кадр попадают очень смешные моменты и курьезные ситуации, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Смешные и забавные снимки, сделанные за секунду "до"
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