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Раздел: Курьезы  
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Забавные и смешные моменты из жизни спортсменов

Забавные и смешные моменты из жизни спортсменовСпортсмены - это люди с железной силой воли и непреодолимой тягой к победе.

Но и в таком серьезном деле, как спорт, в кадр попадают очень смешные моменты и курьезные ситуации, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Забавные и смешные моменты из жизни спортсменов
Забавные и смешные моменты из жизни спортсменов
Забавные и смешные моменты из жизни спортсменов
Забавные и смешные моменты из жизни спортсменов
Забавные и смешные моменты из жизни спортсменов
Забавные и смешные моменты из жизни спортсменов
Забавные и смешные моменты из жизни спортсменов
Забавные и смешные моменты из жизни спортсменов
Забавные и смешные моменты из жизни спортсменов
Забавные и смешные моменты из жизни спортсменов
Забавные и смешные моменты из жизни спортсменов
Забавные и смешные моменты из жизни спортсменов
Забавные и смешные моменты из жизни спортсменов
Забавные и смешные моменты из жизни спортсменов
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 Теги: спорт, приколы

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Сегодня, 06:52 » Автор: Татьяна Ларина
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