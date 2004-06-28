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Раздел: Курьезы  
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Смутила борода: индус подал на развод, впервые увидев лицо жены

Смутила борода: индус подал на развод, впервые увидев лицо женыМужчина не уверен, что женился на женщине.

В Индии мужчина подал на развод сразу после свадьбы, на которой впервые увидел свою супругу передает Хроника.инфо со ссылкой на novosti-n.org.

Приведя жену домой, он обнаружил, что у нее «растет борода» и говорит она «мужским голосом», - сообщают российские Известия.

Как сообщает Times of India, жених пожаловался на то, что родственники супруги не дали ему посмотреть на будущую невесту до свадьбы. Мужчина рассказал, что сначала борода не сильно бросилась ему в глаза, так как его новоиспеченная супруга маскировала ее макияжем. Но через неделю индиец заметил, что его возлюбленная подозрительно похожа на мужчину.

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Он пояснил, что девушку для него выбирали родители. Когда индиец пришел к ним с претензиями, родственники объявили, что выбора у него нет.

Отчаявшись, мужчина обратился в суд. Там его заявление о расторжении брака отклонили, заявив, что веских причин для развода нет.
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 Теги: индус, развод

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Сегодня, 14:40 » Автор: Анна Мартынова
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