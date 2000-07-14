Раздел: Мир
В Пакистане в результате теракта погибли более 130 человек
В стране усилилась напряженность после ареста смещенного премьер-министра.
13 июля в Пакистане, где после ареста смещенного премьер-министра Наваза Шарифа усилилась напряженность, в результате двух взрывов смертников по меньшей мере 133 человек погибли, более 230 ранены, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.
В результате первого взрыва пять человек погибли и не менее 32 были ранены в результате взрыва, направленного против кандидата на выборах.
Во втором нападении террорист-смертник привел в действие взрывное устройство вблизи колонны демонстрантов возле юго-западного города Кветта, столице провинции Белуджистан. В этом инциденте погибли по меньшей мере 128 человек, включая кандидата на выборах 25 июля Сираджа Райсани. Также в этом нападении были ранены по меньшей мере 200 человек. Ответственность за это нападение взяла террористическая группировка Исламское государство.
Читайте также: Жертвами теракта в Пакистане стали 65 человек. Видео
Наваз Шариф был арестован в городе Лахор на востоке страны после возвращения из Лондона. Перед тем он был приговорен к 10-летнему тюремному заключению по обвинению в коррупции. Его сопровождала дочь Марьям. В Лондоне во время оглашения приговора Шариф и дочь навещали тяжелобольную жену политика. Марьям, которую приговорили к семи годам заключения, также была арестована.
13 июля в Пакистане, где после ареста смещенного премьер-министра Наваза Шарифа усилилась напряженность, в результате двух взрывов смертников по меньшей мере 133 человек погибли, более 230 ранены, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.
В результате первого взрыва пять человек погибли и не менее 32 были ранены в результате взрыва, направленного против кандидата на выборах.
Во втором нападении террорист-смертник привел в действие взрывное устройство вблизи колонны демонстрантов возле юго-западного города Кветта, столице провинции Белуджистан. В этом инциденте погибли по меньшей мере 128 человек, включая кандидата на выборах 25 июля Сираджа Райсани. Также в этом нападении были ранены по меньшей мере 200 человек. Ответственность за это нападение взяла террористическая группировка Исламское государство.
Читайте также: Жертвами теракта в Пакистане стали 65 человек. Видео
Наваз Шариф был арестован в городе Лахор на востоке страны после возвращения из Лондона. Перед тем он был приговорен к 10-летнему тюремному заключению по обвинению в коррупции. Его сопровождала дочь Марьям. В Лондоне во время оглашения приговора Шариф и дочь навещали тяжелобольную жену политика. Марьям, которую приговорили к семи годам заключения, также была арестована.
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