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Раздел: Мир  
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В Пакистане в результате теракта погибли более 130 человек

В Пакистане в результате теракта погибли более 130 человекВ стране усилилась напряженность после ареста смещенного премьер-министра.

13 июля в Пакистане, где после ареста смещенного премьер-министра Наваза Шарифа усилилась напряженность, в результате двух взрывов смертников по меньшей мере 133 человек погибли, более 230 ранены, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.

В результате первого взрыва пять человек погибли и не менее 32 были ранены в результате взрыва, направленного против кандидата на выборах.

Во втором нападении террорист-смертник привел в действие взрывное устройство вблизи колонны демонстрантов возле юго-западного города Кветта, столице провинции Белуджистан. В этом инциденте погибли по меньшей мере 128 человек, включая кандидата на выборах 25 июля Сираджа Райсани. Также в этом нападении были ранены по меньшей мере 200 человек. Ответственность за это нападение взяла террористическая группировка Исламское государство.

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Наваз Шариф был арестован в городе Лахор на востоке страны после возвращения из Лондона. Перед тем он был приговорен к 10-летнему тюремному заключению по обвинению в коррупции. Его сопровождала дочь Марьям. В Лондоне во время оглашения приговора Шариф и дочь навещали тяжелобольную жену политика. Марьям, которую приговорили к семи годам заключения, также была арестована.
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 Теги: Пакистан, теракт, жертвы

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Вчера, 23:42 » Автор: Алена Шимко
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