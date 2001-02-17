«Мариуполь» обыграл «Олимпик» и поднялся в топ-6

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«Олимпик» к середине первого тайма заставил Худжамова несколько раз вступить в игру, а потому гол гостей на 26-й минуте был абсолютно логичным.Героем эпизода стал Геннадий Пасич, которому удалось отправить мяч в сетку после рикошета от игрока «Мариуполя». Главный рефери послеконсультации с ассистентом взятие ворот засчитал.Перед свистком на перерыв «Мариуполь» на ровном матче сравнял счет. Махновский в своей штрафной сбил Борячука, а Пихаленок рикошетом от штанги реализовал пенальти.Второй тайм начался с еще одного 11-метрового в сторону ворот «Олимпика». После подачи углового форвард гостей Матар сыграл рукой – Борячук с пенальти легко пополнил свой голевой баланс.У «Олимпика» было достаточно времени для спасения, однако подопечные Вячеслава Шевчука так и не смогли найти слабые места в обороне «Мариуполя». Хозяева у чужих ворот действовали опасней – удар Пихаленко потянул вратарь, а Чурко при выходе один на один выпустил мяч за линию поля.Победа над «Олимпиком» позволила «Мариуполю» подняться на шестое место, но «Десна» в случае выездного успеха в матче с «Арсеналом» обойдет команду Александра Бабича.В 20-м туре «Мариуполь» на выезде сыграет с «Александрией», а «Олимпик» примет «Арсенал-Киев».— Олимпик 2:1Голы: Пихаленок, 45+3 (с пенальти), Борячук, 48 (с пенальти) - Г. Пасич, 27.: Худжамов - Полегенько, Чоботенко, Быков, Демири - Мишнев, Федорчук (Игнатенко, 66) - Зубков (Тищенко, 84), Пихаленок, Вакула (Чурко, 79) - Борячук.Махновский - Ксенз, Вантух (Балашов, 80), Гришко, Е. Пасич - Цымбалюк, Кольцов (Шиндер, 86) - Г. Пасич, Гай, Матар - Дегтярев (Тейшейра, 65).Предупреждения: Федорчук - Махновский