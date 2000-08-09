Раздел: Мир
Вашингтон озвучил требования для отмены санкций против Москвы
Новые санкции США сильно ударили по валютному рынку России.
Россия может не волноваться о новом раунде санкций, если выполнит условия США по химоружию, заявили в Госдепе. Старший сотрудник Госдепартамента США назвал требования, при выполнении которых с России могут снять санкции по делу Скрипалей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Представитель Госдепа отметил, что согласно закону "О санкциях химического и биологического оружия" с России могут снять санкции через 12 месяцев и не вводить новый ряд санкций, если она выполнит ряд условий.
Первым условием является то, что Россия больше не будет использовать химическое или биологическое оружие против своих граждан или использовать ее в нарушение международного права.
Второе. Россия к моменту окончания 12 месяцев обеспечит надежные гарантии того, что она не будет больше принимать участия в "такой деятельности".
Третье условие. Россия позволит представителям ООН или представителям других международных организаций проводить инспекции, чтобы убедиться, что Россия не использует химическое оружие против своих граждан или против международного права.
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"Если эти критерии будут соблюдены, они не должны волноваться о новом раунде санкций", - сказал представитель Госдепа.
Россия может не волноваться о новом раунде санкций, если выполнит условия США по химоружию, заявили в Госдепе. Старший сотрудник Госдепартамента США назвал требования, при выполнении которых с России могут снять санкции по делу Скрипалей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Представитель Госдепа отметил, что согласно закону "О санкциях химического и биологического оружия" с России могут снять санкции через 12 месяцев и не вводить новый ряд санкций, если она выполнит ряд условий.
Первым условием является то, что Россия больше не будет использовать химическое или биологическое оружие против своих граждан или использовать ее в нарушение международного права.
Второе. Россия к моменту окончания 12 месяцев обеспечит надежные гарантии того, что она не будет больше принимать участия в "такой деятельности".
Третье условие. Россия позволит представителям ООН или представителям других международных организаций проводить инспекции, чтобы убедиться, что Россия не использует химическое оружие против своих граждан или против международного права.
Читайте также: В США озвучили условия отмены санкций против Ирана
"Если эти критерии будут соблюдены, они не должны волноваться о новом раунде санкций", - сказал представитель Госдепа.
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