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Раздел: Мир  
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Вашингтон озвучил требования для отмены санкций против Москвы

Вашингтон озвучил требования для отмены санкций против МосквыНовые санкции США сильно ударили по валютному рынку России.

Россия может не волноваться о новом раунде санкций, если выполнит условия США по химоружию, заявили в Госдепе. Старший сотрудник Госдепартамента США назвал требования, при выполнении которых с России могут снять санкции по делу Скрипалей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Представитель Госдепа отметил, что согласно закону "О санкциях химического и биологического оружия" с России могут снять санкции через 12 месяцев и не вводить новый ряд санкций, если она выполнит ряд условий.

Первым условием является то, что Россия больше не будет использовать химическое или биологическое оружие против своих граждан или использовать ее в нарушение международного права.

Второе. Россия к моменту окончания 12 месяцев обеспечит надежные гарантии того, что она не будет больше принимать участия в "такой деятельности".

Третье условие. Россия позволит представителям ООН или представителям других международных организаций проводить инспекции, чтобы убедиться, что Россия не использует химическое оружие против своих граждан или против международного права.

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"Если эти критерии будут соблюдены, они не должны волноваться о новом раунде санкций", - сказал представитель Госдепа.
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 Теги: США, Россия, санкции, условия

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Сегодня, 13:44 » Автор: Алена Шимко
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