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«Реал» объявил о подписании Куртуа
Действующий победитель Лиги Чемпионов «Реал» подписал голкипера «Челси» и сборной Бельгии Тибо Куртуа.
За Куртуа «Реал» заплатил около 40 миллионов евро. В рамках сделки по 26-летнему голкиперу в Лондон на правах годичной аренды отправился полузащитник сборной Хорватии Маттео Ковачич.
Куртуа подписал с «Реалом» контракт на 6 лет. В Мадриде Тибо ежегодно будет зарабатывать около 7 миллионов евро. На вратарском рубеже «Сливочных» бельгиец заменит Кейлора Наваса, с которым мадридский гранд три раза подряд выиграл Лигу Чемпионов.
Куртуа выступал в «Челси» с 2011 года. Перед дебютом в лондонском клубе воспитанник «Генка» на правах аренды провел три сезона в «Атлетико».
С «Челси» Куртуа дважды становился чемпионом Англии, а также по разу выигрывал Кубок Англии и Кубок футбольной лиги. Во всех турнирах новичок «Реала» в 154 матчах пропустил 152 гола.
Читайте также: Куртуа станет самым высокооплачиваемым вратарем в мире
Переход Тибо Куртуа в «Реал» может сказаться на ближайшем будущем украинского голкипера Андрея Лунина – экс-вратарь «Днепра» и «Зари», вероятно, ближайший сезон проведет в аренде в одном из клубов Примеры или Сегунды.
За Куртуа «Реал» заплатил около 40 миллионов евро. В рамках сделки по 26-летнему голкиперу в Лондон на правах годичной аренды отправился полузащитник сборной Хорватии Маттео Ковачич.
Куртуа подписал с «Реалом» контракт на 6 лет. В Мадриде Тибо ежегодно будет зарабатывать около 7 миллионов евро. На вратарском рубеже «Сливочных» бельгиец заменит Кейлора Наваса, с которым мадридский гранд три раза подряд выиграл Лигу Чемпионов.
Куртуа выступал в «Челси» с 2011 года. Перед дебютом в лондонском клубе воспитанник «Генка» на правах аренды провел три сезона в «Атлетико».
С «Челси» Куртуа дважды становился чемпионом Англии, а также по разу выигрывал Кубок Англии и Кубок футбольной лиги. Во всех турнирах новичок «Реала» в 154 матчах пропустил 152 гола.
Читайте также: Куртуа станет самым высокооплачиваемым вратарем в мире
Переход Тибо Куртуа в «Реал» может сказаться на ближайшем будущем украинского голкипера Андрея Лунина – экс-вратарь «Днепра» и «Зари», вероятно, ближайший сезон проведет в аренде в одном из клубов Примеры или Сегунды.
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