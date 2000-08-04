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«Реал» объявил о подписании Куртуа

«Реал» объявил о подписании КуртуаДействующий победитель Лиги Чемпионов «Реал» подписал голкипера «Челси» и сборной Бельгии Тибо Куртуа.

За Куртуа «Реал» заплатил около 40 миллионов евро. В рамках сделки по 26-летнему голкиперу в Лондон на правах годичной аренды отправился полузащитник сборной Хорватии Маттео Ковачич.

Куртуа подписал с «Реалом» контракт на 6 лет. В Мадриде Тибо ежегодно будет зарабатывать около 7 миллионов евро. На вратарском рубеже «Сливочных» бельгиец заменит Кейлора Наваса, с которым мадридский гранд три раза подряд выиграл Лигу Чемпионов.

Куртуа выступал в «Челси» с 2011 года. Перед дебютом в лондонском клубе воспитанник «Генка» на правах аренды провел три сезона в «Атлетико».

С «Челси» Куртуа дважды становился чемпионом Англии, а также по разу выигрывал Кубок Англии и Кубок футбольной лиги. Во всех турнирах новичок «Реала» в 154 матчах пропустил 152 гола.

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Переход Тибо Куртуа в «Реал» может сказаться на ближайшем будущем украинского голкипера Андрея Лунина – экс-вратарь «Днепра» и «Зари», вероятно, ближайший сезон проведет в аренде в одном из клубов Примеры или Сегунды.
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 Теги: Реал, Челси, Куртуа

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Сегодня, 08:21 » Автор: Иван Мартынов
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